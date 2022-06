Très belle remise sur les écouteurs Jbl Live Pro + ! Profitez-en !

Cette offre de Boulanger s'intéresse donc à des écouteurs True Wireless intra-auriculaires de JBL, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèles Live Pro+.

Pour mériter cette appellation, ils ont de nombreux arguments à faire valoir. À commencer forcément par la forme intra-auriculaire qui permet une qualité d'écoute optimale, assurée par une bande de fréquence de 20 à 20 000 Hz avec une sensibilité en décibels de 102, et une meilleure isolation des sons extérieurs. Si cela ne suffit pas, le mode réduction de bruit est là pour parfaire l'écoute.

Si au contraire vous souhaitez mieux entendre ce qui vous entoure, le mode bruit ambiant vient inverser la tendance. Il est quoi qu'il en soit possible de paramétrer tous les éléments de ces écouteurs via des commandes tactiles.

True Wireless oblige, ceci est assurée par la technologie Bluetooth 5.0, qui rend ainsi ces écouteurs compatibles avec de nombreux appareils. Les écouteurs JBL Live Pro+ sauront ainsi vous accompagner partout pendant un long moment, avec une belle autonomie jusqu'à 28h ou jusqu'à 6h avec le mode réduction de bruit actif.

Grâce au boîtier de charge compris, la recharge complète des écouteurs via USB-C est assurée en seulement deux heures. Grâce à la détection du port, il est par ailleurs possible d'économiser cette précieuse autonomie, puisque les écouteurs s'activeront dès qu'ils sont sur vos oreilles, et se couperont dès qu'ils les quittent.