Grosse remise sur le PC portable gamer LG Gram 14" chez Boulanger

On connaissait LG dans le domaine des TV, des écrans et de l'électroménager, peut-être un peu moins du côté des ordinateurs portables. Et pourtant ! La marque innove et propose d'allier puissance et finesse avec sa gamme LG Gram dont le modèle 14" est ici en promotion chez Boulanger pour 1099,99€ au lieu de 1599€.

Avec comme argument de poids (c'est le cas de le dire) une machine qui ne pèse que 999g et peut donc être facilement emmenée partout pour travailler, jouer ou encore se détendre devant les films. Une bonne affaire à ne pas manquer si vous cherchez un nouveau PC !