Un excellent PC gamer ACER avec RTX 3050 perd 1/4 de son prix d'origine

En optant pour l'Acer Nitro 5 vous allez faire l'acquisition d'un PC impressionnant qui va vous durer plusieurs années avec la possibilité de faire tourner les jeux plus récents dans les meilleures conditions. Tout d'abord il mesure 363,4 x 255 x 23,9 mm pour 2,3 kg et une batterie offrant une autonomie de 5 heures.

Le stockage se fait une SSD M.2 de 512 Go avec en plus la présence d'un deuxième slot pour ajouter un disque dur de 2,5". Sur celui-ci est installé Windows 11 64 bits. L'écran est un IPS Full HD de 15,6" avec un traitement antireflet. Il dispose d'une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz afin d'offrir une fluidité sans pareil.

Le processeur est un AMD Ryzen 5 5600H Cezanne avec 6 coeurs et une fréquence de 3,3 GHz. Il est accompagné de sa puce graphique AMD Radeon Vega 7 mais surtout d'une carte graphique NVIDIA Ampere GeForce RTX 3050 avec 4 Go GDDR6 dédiés. Le tout tourne avec 8 Go de RAM que vous pouvez facilement upgrader.

Enfin, la connectique est classique mais efficace avec deux ports USB 3.0, un USB 3.2 (Gen2), un USB 3.2 Type-C (Gen2), un port HDMI 2.0 en plus du WiFi, Bluetooth et d'une prise Ethernet.