Recevez une Watch 2 Lite gratuitement pour l'achat du Redmi Note 11 Pro 5G en promo !

C'est une offre très sympathique que propose en ce moment le vendeur Xiaomi sur bon nombre de sites marchands. Et c'est Boulanger qui offre le prix le plus bas pour le tout nouveau et excellent Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Si vous décidez d'acheter ce smartphone avant le 18 avril 2022, vous pouvez remplir un petit papier afin de recevoir chez vous et gratuitement une Redmi Watch 2 Lite qui va bien avec.

Il suffit pour cela de faire votre achat normalement, comme ici chez Boulanger. Le Redmi Note 11 Pro 5G est à 349€ au lieu de 369€ pour sa version 128 Go et ce peu importe la couleur qui vous fait plaisir. Une fois reçu il suffit de remplir l'offre présentée ici et de fournir les justificatifs demandés. Et quelques semaines plus tard la Watch 2 Lite sera dans votre boîte aux lettres, rien de plus simple !