La célèbre souris gaming Logitech G402 à moitié prix chez Boulanger !

La souris est peut-être l’élément le plus important pour jouer aux jeux vidéos, il faut un périphérique maniable mais pas trop léger, avec des boutons bien placés et accessibles rapidement. Certaines configuration sont plus destinée à certains types de jeu mais la G402 mise sur la polyvalence et fera votre bonheur, même en utilisation bureautique.

La souris présente 8 boutons programmables, et une sensibilité maximum de 4000 dpi. Elle est malheureusement uniquement destinée aux droitiers. Il s’agit d’un matériel filaire, afin d’éviter au maximum la latence de commande et d’être interrompu par une batterie vide en pleine partie.

Logitech est une marque aujourd’hui reconnue et ses périphériques sont toujours de qualité, d’autant plus dans le domaine du gaming. Cette G402 est un parfait exemple de ce que la marque sait faire : une souris efficace, fiable et qui n’en fait pas trop.