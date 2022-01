200€ de réduction sur le PC portable Asus Vivobook !

Avec le Vivobook S15, Asus propose un ordinateur portable de haute facture avec des composants qui ne laissent pas indifférents les amateurs de performances. Et ça commence avec un écran Full HD IPS NanoEdge de 15,6" avec un traitement antireflet et mat.

Si on ouvre le capot on se retrouve face à un processeur Intel Core i7-1165G7 Tiger Lake 2.8 GHz disposant de 4 cœurs pour un TDP de 15W. Intégrée à celui-ci on retrouve la puce graphique, une Intel Iris Xe suffisamment solide pour supporter un peu de gaming.

La RAM de 16 Go est composée de deux barrettes de 8 Go DDR4 3200 MHz dont l'une des deux est directement soudée. Et le stockage se fait sur un SSD M.2 de 512 Go (NVMe PCIe 3.0).

Pour ce qui est de la connectique, il est équipé de deux ports USB 2.0, un port USB 3.2 (Gen1), un port 1 USB 3.2 Type-C (Gen1), une prise HDMI 1.4 et un espace microSD 4.0. Le tout fonctionne sous Windows 10 avec la possibilité de passer aisément à Windows 11 via la mise à jour gratuite.