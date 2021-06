Acer Swift 3 : un PC portable alliant performance et mobilité pour un prix abordable

Acer n'a pas sacrifié les performances au design et a réussi le tour de force qui consiste à proposer un ordinateur à la fois très léger, suffisamment compact pour se frayer une place dans n'importe quel sac, et qui bénéficie à la fois d'excellentes performances dans vos applications et d'une autonomie suffisante pour une journée.

Le processeur à l'intérieur de l'Acer Swift 3 est un Intel Core i7-1065G7 4 cœurs d'une puissance tout à fait suffisante pour travailler en bureautique, retoucher vos images ou encore jouer à des jeux vidéo en mobilité.

Pour accompagner cette puce l'Acer Swift 3 intègre également 8 Go de mémoire vive qui vous permettent de passer d'une application à l'autre sans aucune latence. Le stockage quant à lui est assuré par un disque SSD 512 Go, une valeur largement suffisante pour stocker l'ensemble de vos logiciels ainsi que tous vos fichiers personnels et professionnels. Pas besoin d'espace de stockage en ligne, tous vos documents sont au même endroit, accessibles à tout moment.

Il dispose également d'une connectivité sans-fil Wi-Fi 6, la meilleure disponible pour des débits toujours plus importants sur les box compatibles. Une puce Bluetooth 5 permet aussi de connecter des accessoires comme un casque ou des écouteurs.