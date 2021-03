Bon plan : le smartphone Oppo Find X2 Neo est à moins de 400€

Porté par Google depuis des années et farouche concurrent de Watch OS, Wear OS est un système d’exploitation pour smartwatches qui offre la possibilité d’utiliser de nombreuses applications. Contrairement aux montres connectées de Huawei, Amazfit et autres, le logiciel de Google permet de télécharger des applications tierces, ce qui est l’une de ses grandes forces. Nous avons donc sélectionné pour vous les applis les plus utiles au quotidien afin de rendre votre smartwatch sous Wear OS la plus efficace possible.