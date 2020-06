Belle promotion sur le PC Gamer Asus avec une GeForce RTX 2060 !

Nous passons par le site de Boulanger pour profiter pleinement de cette remise. Concernant les modalités, sachez que la livraison à domicile est assurée à partir de 4,99€ et que vous pouvez même retirer l'article sous une heure en magasin. Bien entendu, vous avez également la possibilité de sélectionner le paiement en plusieurs fois. La garantie pièces et main d'oeuvre est valable pendant deux ans. Enfin, la prolongation de garantie jusqu'à trois ans, avec l'antivirus Norton inclus, est facturée à 174,99€.

Passons maintenant aux spécificités techniques de ce PC Gamer signé Asus. Tout d'abord, soulignons la présence d'un écran 15,6 pouces à 144 Hz avec une résolution Full HD. À l'intérieur de la bête, nous avons droit à un processeur AMD Ryzen 7 4800H épaulé par une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 2060, 16 Go de RAM et une mémoire interne de 512 Go via SSD. Le tout avec le système d'exploitation Windows 10. Avec une telle configuration, vous pourrez faire tourner tous les jeux récents à fond !