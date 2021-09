Redmi Note 8 et POCO F3 : Xiaomi brade ses smartphones durant cette vente flash

Au niveau de ses principales caractéristiques, le Xiaomi Redmi Note 8 est doté d'un écran LCD de 6,3 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels et une fréquence d'affichage de 60 Hz. Le smartphone embarque aussi un processeur Mediatek Helio G85, une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 256 Go (via une carte SD non fournie) et une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide. L'ensemble fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android avec une surcouche MIUI.

Pour la photo/vidéo, on retrouve un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 13 MP.