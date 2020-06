Le prix du Redmi Note 9 baisse fortement chez Amazon

Nous sommes toujours chez Amazon pour cette bonne affaire. Le site américain met à votre disposition quelques avantages comme la livraison gratuite en France métropolitaine et le paiement en quatre fois. En sélectionnant cette méthode de règlement, vous devrez seulement remplir un court formulaire au moment de payer votre commande. Il est temps de passer aux caractéristiques du mobile.

Sorti le 9 juin dernier, le Xiaomi Redmi Note 9 est un entrée de gamme équipé d'un écran 6,53 pouces avec une définition de 2380 x 1080 pixels. Il embarque un processeur MediaTek Helio G85 épaulé par 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Cette configuration est idéale pour naviguer sur l'interface et entre les applications sans le moindre ralentissement. Cependant, il va falloir faire quelques concessions sur les jeux vidéo en 3D.