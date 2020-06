Xiaomi Poco F2 Pro : plus de 100€ de réduction sur le smartphone Xiaomi

Nous nous sommes rendus chez Rakuten pour dénicher cette promotion. La livraison à domicile en recommandé est gratuite pour tous les acheteurs. L'expédition sera effectuée sous trois à cinq jours ouvrés une fois la commande passée. Sachez aussi que vous recevrez un bon d'achat de 22,38€ à utiliser sur un futur panier Rakuten. Pour le paiement, vous avez la possibilité d'opter pour le règlement en quatre ou dix fois. C'est à vous de choisir. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Xiaomi POCO F2 Pro arbore un bel écran Amoled de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et la technologie HDR 10+ est également présente. La configuration de ce mobile renferme un processeur Qualcomm Snapdragon 865 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Que ce soit sur l'interface ou sur un jeu vidéo gourmand en ressources, ce smartphone offrira toujours une expérience exceptionnelle à l'utilisateur.

Vous pouvez également compter sur la présence de la LiquidCool Technologie 2.0 pour refroidir efficacement le processeur et éviter les chauffes trop importantes.