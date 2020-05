French Days : offre choc sur le smartphone Xiaomi Mi Note 10

Pour profiter de cette réduction sur le smartphone de la marque chinoise, il faut se rendre sur le programme "Acheter sur Google". Ensuite, c'est Rue du Commerce qui se chargera de la vente puis de l'expédition. Pour activer la promotion, n'oubliez surtout pas d'utiliser le code qui va suivre : FRENCHDAYSMAI20. La livraison à domicile est gratuite et les retours en magasin sont offerts jusqu'à 30 jours après la réception du produit. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Xiaomi Mi Note 10 propose un écran AMOLED de 6,47 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels. La dalle est bien calibrée et l'affichage de n'importe quel type de contenu y sera parfait. Pour ce qui est de la configuration, nous retrouvons un processeur Snapdragon 730 G avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go. Si vous ne pourrez malheureusement pas faire tourner les jeux les plus récents, ce modèle sera idéal pour lancer des applications et des titres plus anciens sans le moindre ralentissement.