French Days : le Xiaomi Poco F2 Pro 128 Go à moins de 350€ chez AliExpress

Le Poco F2 Pro est un téléphone qui nous a tapé dans l'oeil cette année. La marque propose avec ce modèle un mariage très réussi entre prix mesuré et fiche technique premium. L'appareil propose un écran AMOLED de 6,67 pouces Full HD et couvrant 87% de la surface d'écran. Le design est à la fois classieux et soigné et disponible en plusieurs coloris tous plus élégants les uns que les autres.

Pour proposer de hautes performances lors de sa consultation web mais aussi dans les jeux vidéo présents sur le Play Store, Xiaomi a fait le choix d'une puce Snapdragon 865, soit tout simplement le processeur mobile le plus puissant disponible dans l'écosystème Android. 6 Go de mémoire vive assistent la puce dans toutes ses tâches et 128 Go de stockage vous permettent d'y déposer l'ensemble de vos fichiers.

Pour la photo le capteur arrière inclut un objectif principal de 64 mégapixels, ainsi qu'un ultra grand-angle de 13 mégapixels, un téléobjectif de 5 mégapixels et un capteur de profondeur. L'ensemble est à l'aise dans toutes les situations et les types de prise de vue. Il peut également filmer jusqu'en 8K 24 images/seconde. A l'avant le capteur frontal possède lui une résolution de 20 mégapixels.