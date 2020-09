French Days Xiaomi : Redmi Note 8 et Note 9 à prix cassés (vente flash)

Cela fait déjà plusieurs années que Xiaomi propose ses différents smartphones en France avec un certain succès. Pas étonnant puisque le constructeur, avec sa gamme Redmi Note, propose un compromis idéal pour de nombreux consommateurs entre performances et tarif. En effet ces appareils au prix très contenu ne font pas de concessions sur la fiche technique et sur les composants les plus essentiels comme le processeur ou le stockage.

Avec les Redmi Note 8 et Note 9, la marque poursuit ses efforts et propose deux téléphones extrêmement séduisants pour satisfaire les besoins du plus grand nombre. Si ils ne sont pas des foudres de guerre, ils sont largement capables de vous accompagner dans vos tâches quotidiennes, que ce soit la consultation du web ou de vos différents réseaux sociaux ou encore la prise de photo.