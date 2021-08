Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 : où précommander les nouveaux smartphones pliables Samsung ?

L'écran interne dispose d'une résolution de 2640 x 1080 pixels, avec une densité de 425 ppi et un taux de rafraichissement de 120 Hz, tandis que l'écran externe possède une résolution de 260 x 512 pixels, une densité de 62 ppi et un taux de rafraichissement de 60 Hz. Equipé d'une puce Snapdragon 888, il dispose d'une RAM de 8 Go. Son poids plume de 183g le rend très léger en poche comme en main, tandis qu'au niveau de la connectivité, les versions 6 du Wi-Fi et 5.2. du Bluetooth sont incluses.

Et c'est aussi une évolution des plus appréciables, le prix de ce téléphone pliant compatible 5G est de 500€ de moins que lors de la sortie de la première génération de Galaxy Z Flip. Ainsi, ce smartphone est dès maintenant disponible en précommande à 1059€. Il faudra néanmoins patienter jusqu'au 27/08 prochain pour le recevoir. En attendant, pour en savoir plus, consultez dès à présent notre test Clubic 100% indépendant du Galaxy Z Flip 3 , qui obtient par ailleurs l'excellente note de 9/10.