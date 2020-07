Un pack Samsung Galaxy A51 + enceinte JBL GO 2 à moins de 300€

Le Samsung Galaxy A51 disponible dans un coloris noir embarque un écran Super AMOLED Plus de 6,5 pouces (définition de 2400 x 1080 pixels), un processeur Samsung Exynos 9611 (10 nm), une mémoire vive de 4 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go (extensible jusqu'à 512 Go via carte microSD non fournie) et une batterie de 4 000 mAh compatible recharge rapide. Le tout tourne sous Android 10 avec une surcouche OneUI 2.0.



Pour la partie photo, on retrouvera un quadruple capteur de 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP et une caméra frontale comprenant un capteur de 32 MP.