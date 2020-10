Le smartphone pliable Samsung Galaxy Z Flip encore moins cher cher !

Nous sommes allés chez Rakuten pour découvrir cette bonne affaire très intéressante. Une fois l'achat réalisé, vous obtiendrez une remise de 40,38€ qui sera utilisable sur un futur panier. La livraison à domicile avec suivi est gratuite. L'expédition sera effectuée sous 3 à 5 jours ouvrables. Bien entendu, vous pouvez opter pour le paiement en plusieurs fois histoire de ne pas trop impacter votre budget du mois. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy Z Flip est pourvu d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition atteignant 2636 x 1080 pixels. L'écran de couverture qui s'affichera au moment de plier le téléphone dispose d'une diagonale de 1,1 pouce et sa résolution est de 300 x 112 pixels. Le rendu est vraiment très convaincant !

En terme de performances maintenant, le mobile est équipé d'un processeur Snapdragon 855+ épaulé par 8 Go de RAM et d'une mémoire interne de 256 Go (non extensible). Le Galaxy Z Flip est donc très rapide à l'allumage et pour lancer les applications. Les jeux vidéo les plus gourmands en ressources tourneront à la perfection sur ce smartphone.