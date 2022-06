Ces 4 PC de chez HP profite de remises exceptionnelles pour les soldes !

Voici maintenant un nouveau PC portable gaming, situé un cran au-dessus en termes de performances avec le HP Omen 15-ek1093nf. Il passe à 1299,99€, mais avec lui vous êtes sûr de faire tourner tous vos jeux dans les meilleures conditions possibles.

Avec son superbe écran LED IPS de 15.6″ en Full HD et sa fréquence de 144 Hz à 7ms de latence, il affiche tous vos jeux dans les plus beaux détails. Il est équipé en plus de ça d'un processeur Intel Core i7-10750H Comet Lake avec une fréquence de base de 2.6 GHz et 6 cœurs.

Et si l'iGPU Intel UHD 630 est là pour les tâches courantes, vous pouvez compter sur la NVIDIA Ampere GeForce RTX 3070 Max-Q avec 8 Go GDDR6 dédiés pour prendre le relais sur les gros jeux. Elle et 16 Go de RAM bien évidemment.

Sur son SSD M.2 de 512 Go vous retrouvez Windows 10 Famille 64 bits d'installé. Et vous avez une belle connectique avec quatre ports USB 3.2, un port USB 3.2 Type-C (Gen2) Thunderbolt 3, une prise HDMI, un mini-DisplayPort et un lecteur de carte SD/SDXC.