Ces deux PC portables Asus sont en soldes chez Rue du Commerce !

A l'intérieur du Zenbook S on retrouve un processeur Intel Core™ i7-1165G7 de 11ème génération, associé à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La machine parfaite donc pour travailler en toute fiabilité et le plus rapidement possible.

L'appareil comprend également une entrée HDMI, des ports USB Type-A et des ports USB-C Thunderbolt 4 ainsi qu'un lecteur micro SD pour y brancher vos différents périphériques ou écrans externes et profiter d'une expérience décuplée lors de vos différentes taches. En clair, le Vivobook S est aussi à l'aise au bureau qu'à la maison et vous accompagne au quotidien.

Le PC portable vous fait également profiter de débits plus que rapides avec une puce Wi-Fi 6 intégrée.