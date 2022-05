Baisse de 150€ sur le PC portable MSI Modern 15 chez RueDuCommerce

Le MSI Modern 15" est doté d'un écran antireflet Full HD IPS de 15,6". Il tourne avec un processeur Intel Core i3-1115G4 Tiger Lake et 8 Go de RAM sur un seul slot. Sachez qu'il est possible d'améliorer la mémoire vive en rajouter une seconde barrette de RAM, un second slot étant disponible.

Pour la partie graphisme, le processeur met à disposition un chipset Intel Iris Xe Graphics (G4) pour afficher tout votre contenu à l'écran. Le tout avec Windows 10 Famille 64 bits installé sur un SSD NVMe PCIe Gen3x4 de 512 Go.

En plus du WiFi 6 et du Bluetooth 5.1, vous avez une connectique matérielle complète :

Un port USB Type-C 3.2 Gen 1

Deux ports USB Type-A 3.2 Gen 2

Un port USB Type-A 2.0

Un lecteur de carte microSD

Un port HDMI 4K 60Hz

Une prise jack

Enfin, pour le son vous pouvez compter sur deux haut-parleurs de 2W.