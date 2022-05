French Days avant l'heure : 150€ de remise sur ce PC portable gamer

Cette offre de Rue du Commerce s'intéresse donc à un PC portable gamer de MSI, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle GF66 Katana. Derrière cette dénomination classieuse se cache une fiche technique plutôt solide.

À commencer par une dalle IPS rétroéclairée par LED de 15,6" FHD (1920x1080) dotée d'un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et d'un temps de réponse d'1 ms. Sous le capot, on trouve une carte graphique RTX 3050 4 Go, un processeur Intel Core i5-11400H, 8 Go de RAM DDR4 3200 Hz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go.

De quoi confortablement faire tourner les jeux récents en excellente qualité sur une résolution 1080p, en somme. À noter cependant que ce PC est proposé sans système d'exploitation installé nativement.

Côté connectique, le MSI Katana GF66 se montre aussi bien effilé, avec un port HDMI un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, un port USB 2.0 Type-A, une prise Ethernet et une prise Jack combo audio. Il supporte bien évidemment le Wi-Fi et le Bluetooth 5.1. Il peut compter sur une batterie lithium-ion polymère pour une solide autonomie hors-charge.

Tout ceci est proposé dans un design élégant noir avec un clavier rétro-éclairé par l'iconique rouge de la marque MSI. Nonobstant son apparence, le Katana GF66 se montre également aussi léger et compact qu'une lame, avec un poids de seulement 2,1 kg.