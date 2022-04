150€ de remise sur un PC portable MSI Katana avec une RTX 3050

Le MSI GF66 Katana est une très belle machine de 359 x 259 x 24,9 mm pour 2,1 kg. Il est doté d'une batterie offrant une autonomie d'environ 7h, d'un écran IPS de 15,6" affichant de la Full HD avec une fréquence de rafraîchissement pouvant aller jusqu'à 144 images par seconde.

Il est doté d'un processeur Intel Core i5-11400H avec six coeurs et une fréquence de base de 2,7 GHz. Celui-ci est accompagné de sa puce graphique Intel Iris Xe mais surtout d'une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 avec 4 Go de RAM DDR4 dédiés.

La mémoire vive fait 8 Go de base mais il est possible de remplacer la barrette en place si vous voulez plus. Et le SSD est un modèle de 512 Go sur lequel est installé FreeDos. Vous laissant ainsi l'opportunité d'installer l'OS de votre choix.

Enfin, vous aurez l'embarras du choix au niveau de la connectique avec un port USB 2, deux ports USB 3.2, un port USB-C 3.2 et un port HDMI 2.0.