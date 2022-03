Cet excellent écran PC gamer incurvé Lenovo perd 100€ !

Cette offre de Rue du Commerce s'intéresse donc à un écran PC gamer incurvé de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine. Celui-ci affiche une dalle VA LED de 32" QHD (2 560 x 1 440) incurvée à 1 500R. Un écran qui voit donc les choses en grand et entend offrir une excellente immersion grâce à une courbe prononcée.

Pour offrir la meilleure fluidité possible, cet écran affiche également un taux de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Côté contraste, il propose nativement un ratio 3 000:1, montant de manière dynamique jusqu'à 3 000 000:1.

Le support du HDR répond bien sûr également présent. Cet écran n'oublie pas non plus le confort d'utilisation en intégrant de nombreuses technologies Flicker Free, Low Blue Light et AMD FreeSync. Côté connectique, on reste sur du classique avec un DisplayPort 1.4, un port HDMI 2.0 et une sortie audio.

Tout ceci est proposé dans un design noir plutôt élégant et un brin futuriste, avec un pied ergonomique puisqu'il peut être ajusté tant dans sa hauteur que son inclinaison. Grâce à son design aux bords fins sur trois côtés, cet écran de Lenovo se montre également idéal pour un setup multi-affichages. Compte tenu de sa dalle de 32", il aura toutefois besoin d'un peu d'espace pour s'exprimer pleinement.