400€ de réduction sur le PC portable gamer HP OMEN (RTX 3070)

Cette offre s'intéresse donc à un PC portable gamer de HP, une marque qui s'est beaucoup développée dans le domaine, modèle OMEN 15. Comme sa dénomination l'indique, ce PC portable affiche une dalle IPS 15" FHD, dotée d'une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz et couronnée d'une webcam 720p. Pour un confort optimal, l'écran supporte des fonctionnalités comme NVIDIA G-Sync ou encore un filtre anti-éblouissement

Pour propulser les jeux et applications gourmandes en toute fluidité, le HP OMEN 15 s'avère extrêmement bien équipé. Comptez en effet une très prisée RTX 3070 8 Go ; un processeur Intel Core i7 10750H 6 coeurs cadencés entre 2,6 et 5 Ghz et 12 threads ; 2 barrettes de 8 Go DDR 4 cadencées à 2933 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. À noter que le HP OMEN 15 s'accompagne nativement d'une version familiale de Windows 10 et est éligible pour Windows 11.

Outre une impressionnante fiche technique, le HP OMEN 15 est également bien achalandé côté connectique, avec un DisplayPort, un port HDMI, un port Ethernet, une prise combo/casque et un port USB Type-C, et trois ports USB Type-A. Le Wi-Fi et le Bluetooth 5.0 sont également de la partie. Il pourra donc tout à fait servir d'unité centrale et accueillir un écran plus grand sans s'essouffler. Sa batterie Lithium-Ion lui assure jusqu'à 5 heures d'autonomie.

Toute cette belle mécanique est engoncée dans un design aussi fin que compact tout de noir vêtu, qui comprend également un clavier doté d'un rétroéclairage RGB, mais dépourvu de pavé numérique.

Pour parfaire un tableau déjà extrêmement solide, l'achat de tout appareil HP équipé d'un processeur Intel Core vous rend éligible à recevoir une copie offerte de l'excellent Total War : Warhammer III.