Ce PC portable Lenovo est quasiment à moitié prix chez Darty

Cette offre de Darty s'intéresse donc à un PC portable de Lenovo, une marque bien connue dans le domaine, modèle Yoga Slim 7 Pro 14IHU5. Comme son nom l'indique, ce modèle affiche un écran 14" 2,8K (2880x1800) au format 16:10 doté d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Celui-ci est par ailleurs couronné d'une webcam.

Pour afficher de belles performances sur cet écran pas commun, le Yoga Slim 7 Pro est bien équipé : processeur Intel Core i5-11300H 4 coeurs cadencés entre 3,1 et 4,4 GHz et 8 threads, carte graphique Intel Iris Xe, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. À noter que ce modèle est proposé avec une version familiale de Windows 11 64 bits installée nativement.

Un bien beau programme en somme, avec une connectique qui n'est pas en reste : deux ports Thunderbolt 4 prenant en charge le DisplayPort, un port USB 3.2 et le support tant du Bluetooth 5.1 que du WiFi6 sont au programme. Grâce à sa solide fiche technique et sa connectique, il peut donc tout à fait faire office d'unité centrale pour votre setup courant ou pour le télétravail.

Tout ceci est proposé dans un élégant design ultrafin et donc particulièrement compact, qui saura ainsi aisément vous accompagner partout où vous allez, qu'il s'agisse de voyages ou pour le télétravail.