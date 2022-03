Excellent prix sur ce PC Portable Asus Vivobook en promo chez Cdiscount

Le Vivobook R515JA recèle de bien des surprises. D'aspect extérieur, il mesure 357 x 230 x 19,9 mm pour seulement 1,8kg, ce qui le rend très facilement transportable. Une fois ouvert, il dévoile un bel écran Full HD IPS de 15,6" qui bénéficie d'un traitement antireflet.

Si on passe du côté technique de l'ordinateur, nous ne sommes pas déçus non plus. Il est équipé d'un processeur Intel Core i5-1035G1 Ice Lake avec deux cœurs proposant une puce graphique Intel UHD Graphics afin de faire tourner quelques petits jeux en plus des logiciels et programmes classiques. Pour ça, vous pouvez aussi compter sur 8 Go de RAM.

Sur son SSD de 512 Go est installé Windows 11 Famille 64 bits, soit la toute dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Ainsi, à peine allumé il est déjà prêt à l'emploi après une configuration très rapide. Par ailleurs, son autonomie est de 5h.

Enfin, il propose un large éventail côté connectique, avec deux prises USB 2.0, une USB 3.0, une USB 3.1 Type-C (Gen1), un port HDMI 1.4 et un slot microSD.