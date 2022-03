Ce pack gaming Microsoft avec Surface Go 3 et une manette Xbox à prix fou

La Surface Go 3 de Microsoft proposée ici est fournie sans clavier. Celui-ci est à se procurer séparément mais vous pouvez très bien l'utiliser comme tablette. Elle est fournie avec Windows 10 mais est prête à recevoir la mise à jour Windows 11. Elle tourne avec 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go et un processeur Intel Pentium Gold.

En installer l'application Xbox sur le PC, vous aurez accès, via l'abonnement d'un mois offert, au Game Pass. Il s'agit d'un service qui propose de nombreux jeux, récents comme rétro, auxquels vous pouvez jouer tant que vous êtes abonné. Il suffit de les télécharger et de les lancer. Bien sûr il faut que le jeu puisse tourner sur votre Surface Go 3, ce n'est pas un service de streaming.

Une fois le jeu sur la machine, vous pourrez en profiter pleinement avec votre manette Xbox. Et comme il s'agit d'un abonnement Ultimate, vous pouvez reprendre votre partie sur la console Xbox One, Series S ou X si vous en possédez une.