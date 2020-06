Huawei P30 Lite & Xiaomi Mi9 Lite : deux smartphones à moins de 200€ avec RED by SFR

L'opérateur mobile vous permet de vous équiper d'un smartphone de qualité pour un prix au dessous des 200 euros. Trop beau pour être vrai ? Laissez-nous vous prouver le contraire !

RED by SFR vous propose deux smartphones de premier choix à un prix défiant toute concurrence

Vous l'avez surement constaté par vous-même : les smartphones coutent de plus en plus chers. Certains modèles n'ont pas hésité à franchir la barre symbolique des 1 000 euros, une somme vertigineuse pour bon nombre de ménages. Mais quand on regarde bien le secteur toujours en ébullition du smartphone, on se rend compte bien vite que quelques constructeurs malins proposent des produits de très grande qualité, qui n'ont parfois rien à envier à certains de leurs concurrents vendus deux fois plus chers. RED by SFR, l'opérateur mobile qui vous propose régulièrement des offres très attractives sur bon nombre de ses forfaits, vous permet également de faire de très bonnes affaires avec des smartphones à moins de 200 euros. Nous avons sélectionné deux modèles qui selon nous valent clairement le détour.

Deux appareils performants à moins de 200 euros

Le premier smartphone proposé par RED by SFR est le Huawei P30 Lite, un appareil très performant à seulement 199€.

Il intègre un écran de 6,15 pouces sans bordures, avec le capteur d'empreintes digitales placé sur le dos de l'appareil pour une immense surface d'affichage dans un boitier aux dimensions compactes. Pour stocker vos applications, vos photos et vos vidéos, 128 Go de stockage sont inclus dans l'appareil. Le module photo intègre trois capteurs pour vous permettre de multiplier les prises de vue, quelque soit le sujet ou le paysage que vous souhaitez capturer. Ne manque plus qu'une autonomie d'une journée avec une batterie de 3340 mAh pour en faire un smartphone taillé pour l'ensemble de vos besoins quotidiens, à un prix malin.

Deuxième smartphone proposé par RED by SFR : le Xiaomi Mi 9 Lite, un smartphone complet et performant à prix très serré.

Le constructeur chinois est bien connu pour intégrer le maximum de technologies possible dans des appareils très abordables. C'est le cas du Mi 9 Lite, un appareil intégrant un écran AMOLED de 6,39 pouces sans bordures d'une définition Full HD+. Le capteur d'empreintes est inclus sous la dalle pour garantir la sécurité de vos informations sans casser le design très épuré de l'appareil. Côté performances, il intègre un processeur octo-core et 256 Go de stockage pour déposer l'ensemble de vos fichiers et les avoir à portée de la main en permanence. Pour la partie photo, Xiaomi a mis le paquet avec un triple capteur photo 48 mégapixels intégrant de l'intelligence artificielle pour sublimer vos clichés automatiquement. L'appareil est proposé à un prix de 199 euros, après remboursement de 30 euros en remplissant et en renvoyant le coupon disponible sur la fiche produit du Mi 9 Lite.