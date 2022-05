Prixtel, le forfait mobile pas cher à partir de 4,99€ /mois

Avec le Forfait Prixtel "Le Petit", l'opérateur mobile vous permet de gagner des dizaines d'euros chaque année sur votre facture mobile grâce à une offre évolutive qui correspond au plus près à vos besoins d'internet mobile.

En effet, l'offre est tarifée à 4,99€/mois la première année pour une consommation comprise entre 0 et 50 Go, soit déjà une belle utilisation de votre smartphone en mobilité. Si vous avez néanmoins besoin de plus de data lors de vos déplacements, Prixtel vous facturera 7,99€/mois entre 50 et 60 Go et 9,99€/mois pour une consommation comprise entre 60 et 70 Go.

Notez que ces tarifs montent respectivement à 9,99€, 12,99€ et 14,99€/mois après la première année, ce qui constitue toujours l'un des meilleurs rapports qualité/prix disponibles sur le marché.

N'attendez pas trop longtemps pour souscrire, ces tarifs ne sont disponibles que jusqu'au 10 mai prochain !