Forfait mobile : RED by SFR booste votre forfait en datas pour 13€/mois

Par ailleurs, précisons que ce forfait RED se décline en différentes alternatives. Il existe ainsi en version 5 Go à 5 €/mois, 120 Go à 15 €/mois et même 160 Go à 19 €/mois. Et si vous souhaitez bénéficier de la 5G, 5 € de plus seront appliqués sur votre facture mensuelle.