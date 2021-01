Un forfait mobile de 5 Go à 50 Go à partir de 5€ par mois !

Pour commencer, précisons que ce forfait Prixtel est sans engagement. Au moment de la souscription, vous devrez sélectionner le réseau de votre choix entre celui d'Orange ou de SFR. À présent, revenons sur les particularités de cette offre pas comme les autres.

Ainsi, le prix de votre facture mensuelle s'adaptera en fonction de votre consommation de datas. Par exemple, si vous utilisez moins de 5 Go, vous serez facturé à hauteur de 4,99€/mois (durant la première année puis 9,99€). Le prix de la seconde tranche qui va de 5 à 15 Go est fixé à 9,99€/mois (puis 14,99€). Enfin, la dernière catégorie entre 15 et 50 Go est disponible contre 14,99€/mois (puis 19,99€).

Pour ce qui est de la formule la plus onéreuse, elle permet aussi d'appeler et d'envoyer des SMS en illimité depuis la France vers l'Union Européenne, les DOM et les USA.