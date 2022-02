Forfait mobile : ce forfait à moins de 10€ est sûrement l'un des meilleurs du moment

En plus des appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et depuis l'Europe et les DOM vers ces mêmes zones ainsi que la Métropole, ce forfait possède une grande dimension internationale ! En effet, les appels illimités vers les fixes et mobiles sont inclus vers l'Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada, entre autres), de même que les appels illimités vers les fixes d'UE et de DOM depuis la France métropolitaine.

Sachez que vous pouvez contacter 200 correspondants différents au maximum par mois, et appeler durant 2h consécutives au maximum vers un même numéro. Hors du territoire métropolitain (zone Europe et DOM), vous profitez également de 20 Go d'internet mensuel. Notez, enfin, que les transferts d'appel vers votre messagerie sont inclus, de même que les appels Wi-Fi (VOWIFI) et 4G (VOLTE), ainsi qu'une messagerie visuelle si vous possédez un iPhone.