Préparez votre rentrée avec ce PC portable Acer Aspire 17 pouces à bas prix

La gamme Aspire d'Acer a séduit des milliers d'utilisateurs depuis de longues années et le modèle A317-33-P5FF ne devrait pas y faire défaut. Penchons sur ce modèle alliant puissance et efficacité, pour une rentrée scolaire comme professionnelle réussie !

Grâce à un superbe écran de 17" en 1600x900, offrez-vous une qualité d'image irréprochable en HD pour optimiser vos moments passés devant votre PC. Idéal pour faire une pause agréable en regardant votre dernière série favorite en streaming. Par ailleurs, les performances de cet ordinateur portable lui permettront largement de répondre à tous les usages de bureautique traditionnels, grâce à ses 8 Go de RAM, une unité de traitement riche de 4 coeurs, et un processeur Intel Pentium Silver N6000 d'une vitesse de 1,1 GHz en utilisation normale. En plus, selon vos besoins, vous pouvez le booster en optant pour une utilisation en 3,3 GHz en mode turbo.

Pratique, vous disposez par ailleurs de 512 Go de stockage pour emmener toutes vos données utiles avec vous, tandis que ses ports USB 2.0, 3.2 et son port HDMI, vous permettent de vous transférer données et images efficacement. Des qualités qui en feront votre meilleur compagnon pour la rentrée.