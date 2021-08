Xiaomi Redmi Note 10 : un excellent smartphone 5G en double promo

Passons aux caractéristiques techniques de ce smartphone signé Xiaomi. Il arbore un écran 6,5 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement à 90 Hz. En terme de processeur, il embarque un Dimensity 700 compatible 5G mais aussi 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Le tout avec un système d'exploitation Android 11. Globalement, les performances sont assez correctes même s'il ne s'agit bien évidemment pas du smartphone le plus puissant du marché. Cependant, il assurera l'essentiel sur les tâches du quotidien.

Continuons avec la partie consacrée aux photos. Pour cette tâche, le Redmi Note 10 5G est équipé d'un dispositif dorsal avec 3 capteurs 48 MP + 2 MP + 2 MP. Vous pourrez capturer des vidéos en 4K. À l'avant, une dernière caméra 8 MP est de la partie. L'ultime bon point, c'est la batterie 5000 mAh qui tiendra deux jours complets avec une seule charge ! La recharge rapide à 18 W est aussi d'actualité.