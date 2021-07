Samsung Galaxy S20 FE : un smartphone 5G à 1€ (+7€/mois) avec le forfait Bouygues Telecom Sensation 90 Go

Pour les performances de son smartphone, Samsung n'a pas lésiné sur les moyens et a fait appel au processeur Qualcomm Snapdragon 865, l'un des plus puissants proposés par le fondeur américain. Cette puce est adaptée à tous les usages, que vous utilisiez votre téléphone tout au long de la journée pour communiquer avec vos proches et consulter les réseaux sociaux mais aussi pour les applications de streaming musical et vidéo ainsi que pour les jeux vidéo. Même dans les titres les plus gourmands en puissance qui affichent des graphismes somptueux dignes des consoles de jeux tournent sans aucune difficulté grâce aux performances de cette puce conçue pour être efficace durant plusieurs années.

Le smartphone dispose de 128 Go d'espace de stockage afin de déposer et de conserver toutes vos photos et vidéos mais aussi l'ensemble de vos applications. Vous ne serez jamais en manque de place et pourrez continuer à photographier en toute liberté ou jouer à tous les jeux que vous désirez sans vous soucier de la place restante.

Le Snapdragon 865 permet également au Samsung Galaxy S20 FE de proposer une compatibilité avec les réseaux 5G. Vous le savez, le déploiement de la nouvelle norme de téléphonie mobile a plus que débuté en France et en Europe et les plus grandes villes sont déjà couvertes. Ce n'est qu'une question de mois pour que la majorité des territoires soient aussi concernés. Pas de temps à perdre donc et le Samsung Galaxy S20 FE vous permet d'être prêt à profiter des débits ultra-rapides et d'une latence largement diminuée lors de vos connexions lorsque vous pourrez capter la 5G. Grâce au réseau 5G Bouygues, vous pouvez ainsi télécharger vos épisodes de séries et vos applications en quelques secondes seulement mais aussi jouer en ligne avec vos amis ou en utilisant des solutions de cloud gaming pour profiter du meilleur du jeu vidéo en mobilité sur votre écran de smartphone.