RED by SFR casse les prix sur tous ses forfaits mobile sans engagement 🔥

Nous débutons bien évidemment avec la formule la plus accessible du moment, le forfait RED by SFR 20 Go à 5€ par mois . Comme son nom l'indique, ce forfait signé RED renferme une enveloppe internet de 20 Go en 4G. Par ailleurs, jusqu'à quatre recharges de 1 Go chacune (contre 2€ à chaque fois) peuvent être réclamées au cours d'un même mois. Cette enveloppe minimaliste conviendra aux utilisateurs qui ne se servent que peu des fonctionnalités connectées de leur smartphone.



Ensuite, les appels sont illimités vers tous les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte et dans la limite de 3 heures par appel). Quant aux SMS/MMS, ils sont eux aussi illimités vers l'Hexagone. Vous aurez la possibilité de contacter jusqu'à 200 destinataires par mois. Et si vous comptez voyager dans un pays de l'Union Européenne ou dans les DOM, sachez que les appels et les SMS/MMS restent illimités au sein de ces zones. 6 Go de datas supplémentaires seront même crédités sur votre compte.



Cerise sur le gâteau, toutes les chaînes et bouquets TV RED sont inclus avec cette formule. C'est une excellent rapport qualité/prix que nous avons là  !