Forfait mobile : payez moins cher avec les offres sans engagement du moment

Bien sûr, le forfait RED 80 Go intègre les appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte), ainsi que les SMS/MMS illimités vers tous les opérateurs en métropole. Et si vous voyagez, vous bénéficiez toute l'année des appels, SMS et MMS illimités et de 10 Go d'internet mobile depuis l'Union Européenne et les DOM.

Au besoin, vous pourrez compléter votre commande avec un nouveau téléphone en promotion sur la boutique de RED by SFR comme le Galaxy S20 FE ou encore le Xiaomi Redmi Note 9. Avec les RED Days, vous pouvez bénéficiez d'un remboursement de 100 euros maximum pour l'achat d'un smartphone.