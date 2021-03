Le forfait mobile RED by SFR 5Go à seulement 5€ est de retour !

L'opérateur de chez SFR nous fait le plaisir de revenir avec cette offre si intéressante pour toutes les personnes qui cherchent un forfait économique avec pour autant un accès à Internet correct.

En effet, si vous n'êtes pas un très gros consommateur de datas ou que vous utilisez le plus souvent une connexion Wi-Fi pour vous rendre sur vos sites et applis préférées, 5 Go vous seront largement suffisants. Alors, pourquoi payer plus ? Avec cette offre, vous ne débourserez que 5 euros par mois, une sacré économie en sachant que ce forfait n'augmentera pas au bout d'un an ! Sachez également que si votre mode de consommation évolue, vous pourrez aussitôt changer de forfait, et même d'opérateur, sans avoir à payer de frais de résiliation puisque vous ne prenez aucun engagement avec SFR. Une liberté qui vous permet de gérer au mieux votre forfait et surtout de garder l'esprit léger !

Si vous hésitez à aller chez la concurrence parce que vous ne souhaitez pas changer de numéro de mobile, notez qu'il est tout à fait possible de conserver votre ancien numéro, et cela gratuitement. Les seuls frais supplémentaires que vous aurez à débourser lors de votre changement d'opérateur concerneront l'achat de votre nouvelle carte SIM qui coûte 10 euros.