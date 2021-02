Soldes smartphone : 50€ de réduction sur le OnePlus Nord N100 avec des écouteurs offerts

Après avoir présenté l'offre promotionnelle, passons désormais aux caractéristiques du OnePlus Nord N100.

Dévoilé au grand public durant l'automne 2020, le Nord N100 de OnePlus est un téléphone qui est équipé d'un écran de 6,52 pouces avec une définition de 1600 x 720 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 460, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'un espace de stockage de 64 Go (avec la possibilité de l'étendre jusqu'à 256 Go via carte microSD), du système d'exploitation OxygenOS basé sur Android 10 et d'une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide de 18 W.

Pour la photo, on retrouvera un triple capteur de 13 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP.