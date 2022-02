40Go à moins de 5€, c'est la meilleure offre forfait mobile du moment !

En optant pour le forfait "le petit" de chez Prixtel, vous allez donc bénéficier de tout ce qui compose un forfait classique. À savoir les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, vers les fixes et les mobiles. Ces conditions s'appliquent aussi lorsque vous êtes dans l'Union Européenne ou les DOM. Et en plus de ça vous avez droit à 10 Go de data/mois lorsque vous êtes dans ces zones.

En plus de ça, l'autre cheval de bataille de Prixtel est l'écoresponsabilité. L'opérateur souhaite en effet être neutre au niveau de son empreinte carbone. C'est pour ça qu'il s'engage à planter des arbres en France pour chaque nouveau client.