Pour Noël, le Samsung Galaxy S21 chute à un prix jamais vu chez Bouygues Telecom

Plutôt que cacher le bloc contenant les objectifs photo, Samsung a préféré le sublimer en l'habillant d'un coloris plus flashy, qui offre en plus à l'appareil un aspect bi-couleur particulièrement original, qui le distingue de la concurrence.

A l'avant de l'appareil, on ne retrouve que l'écran, et quel écran. Le constructeur a opté cette année pour une dalle AMOLED de 6,2 pouces au contraste infini et aux couleurs très vives et plaisantes à l'œil. Juste en haut on retrouve la caméra avant sous la forme d'un objectif minuscule et poinçonné dans la dalle. Vous le remarquerez à peine lors de l'utilisation mais la caméra 10 mégapixels vous offre des selfies et des appels vidéo de grande qualité, avec une définition exemplaire.