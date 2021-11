Cyber Monday : 5 smartphones à prix cassés jusqu'à minuit chez AliExpress

On conclue avec un autre smartphone milieu de gamme, le Poco F3 6 disponible en 6 Go de RAM avec 128 Go de ROM pour seulement 262€ en utilisant le code BFAE30. Malgré son prix celui-ci ne dépareille pas dans cette sélection, avec son bel écran AMOLED de

6,67" et son taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est un monstre d'endurance car il peut rester allumer pendant 32h sans montrer le moindre signe de fatigue. Vous pouvez jouer, regarder vos vidéos en streaming, travailler, appeler en visio : il tient facilement une journée complète même en forçant un peu. En plus il est compatible charge rapide 33W pour limiter l'attente lorsqu'il est branché et regagner rapidement de la batterie. Et enfin, soulignons l'agréable présence des trois capteurs arrières de 48 Mpx, 8 Mpx et 5 Mpx et de celui à 20 Mpx à l'avant qui permettent de faire de (très) belles photos et vidéos.