Le PC portable gamer Acer Nitro 5 avec sa RTX 3060 à un prix jamais vu !

Le PC Acer Nitro 5 présenté ici est bien entendu excellent pour le gaming, mais pas que. Si vous travaillez par exemple sur le montage vidéo ou photo qui demande pas mal de ressources, vous allez trouver votre bonheur avec cette machine.

Il dispose d'un bel écran de 15,6" qui affiche de la Full HD avec un taux de rafraîchissement qui peut aller jusqu'à 144 Hz. Le processeur est un AMD Ryzen 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, 6 cœurs) avec 8 Go de RAM DDR4 3200 MHz installée sur un slot, en laissant un autre de libre pour augmenter celle-ci.

La carte graphique est une NVIDIA Ampere GeForce RTX 3060 6 Go GDDR6 dédiés et le SSD M.2 de 512 Go NVMe PCIe. Il y a même un slot 2.5" disponible pour en rajouter un autre. Enfin la connectique n'est pas en reste avec deux ports USB 3.0, un USB 3.2 (Gen2), un USB 3.2 Type-C (Gen2) et HDMI 2.0