OPPO Find X3 Lite, l'un des smartphones 5G les moins chers pendant le Black Friday

Dévoilé en même temps que les modèles Neo et Pro , le Find X3 Lite est un smartphone équipé d'un écran OLED de 6,4 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il embarque aussi le processeur Qualcomm Snapdragon 765 (compatible 5G), une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 128 Go et une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide 65W. Le tout tourne sous le système d'exploitation mobile Android.

La partie photo se compose d'un quadruple capteur principal de 64 + 8 + 2 + 2 MP et d'un capteur frontal Sony IMX615 de 32 MP.

Pour terminer, le Oppo Find X3 Lite est fourni dans un coffret contenant notamment une paire d'écouteurs, un câble de charge USB type-C, un adaptateur secteur SuperVOOC 65W, un outil d'éjection de la carte SIM, un film et une coque de protection et un guide rapide.