HP Pavilion Gaming 17 : un PC portable gamer avec une RTX 3050 en promo pour le Black Friday

Cette offre s'intéresse à un PC portable d'HP, modèle Pavilion Gaming 17. Comme son nom l'indique, il affiche une dalle IPS de 17,3" FHD, couronnée d'une webcam 720p et dotée d'une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 144 Hz.

Pour assurer de belles performances sur ce grand écran, il embarque une RTX 3050, un processeur Intel Core i5 11300H 4 coeurs cadencés jusqu'à 4,40 Ghz et 8 threads, 8 Go de RAM DD4 3200 Mhz et un SSD M.2 NVMe de 512 Go. À noter que le produit est vendu avec une édition familiale de Windows 10 64 bits.

Côté connectique, il n'est pas en reste non plus, avec un port USB-C 3.2 Gen 2, trois ports USB 3.2 Gen 1, un port HDMI, une prise combo casque/micro et un port Ethernet.

Le tout est engoncé dans un élégant écrin noir ombré, avec le logo HP peint en vert acide chromé. Le clavier rétroéclairé est animé par la même couleur, pour un design d'ensemble aussi sportif que d'un poids léger de 2,46 kg.