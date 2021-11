Pour le Black Friday, AliExpress brade le prix du OnePlus 9 (5G)

Sur la page de l'offre chez AliExpress, vous pouvez choisir entre deux modèles de OnePlus 9. Il y a tout d'abord la version 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ou la version 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est là qu'il faut s'accrocher un peu pour comprendre :

La version 8 Go / 128 Go coûte 459€ en couleur Astral Black et Arctic Sky. Et elle est à 449€ en Winter Mist.

La version 128 Go / 256 Go, elle est à 499€ en Arctic Sky, et 489€ en Winter Mist.



Et peu importe la version que vous allez choisir, en entrant le code SDFRN184 au moment du paiement, vous allez obtenir une réduction de 60€ sur le prix total de votre smartphone.

Donc, en fonction du modèle que vous allez choisir, vous allez le payer entre 389€ pour le moins cher, et 439€ pour le plus cher. Et c'est une offre à saisir rapidement car elle ne dure que pendant le Black Friday, et surtout jusqu'à épuisement des stocks. Et surtout : les smartphones sont expédiés depuis la France, donc rapidement, avec des accessoires français.