Ce pack Microsoft Surface Pro 7 avec le clavier type cover à prix cassé

La Microsoft Surface Pro 7+ est un excellent petit ordinateur avec un écran de 12,3" totalement tactile. Vous pouvez ainsi vous en servir comme d'une tablette ou, avec le keyboard case fourni dans le pack, comme un ordinateur portable classique. À l'arrière de la Surface Pro 7+ il y a un pied charnière qui permet de le maintenant à la verticale, comme un PC classique.

Côté technique, la Surface Pro 7+ fonctionne avec un processeur Intel Core i5 1135G7 avec 8 Mo de cache, 2,4 GHz de fréquence. Une puce graphique Intel UHD Graphics est incluse au processeur pour faire tourner vos programmes et quelques petits jeux.

Pour le reste il y a 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go sur SSD. La Surface Pro 7+ est également équipée d'un lecteur de carte MicroSDXC, d'un port USB-A et un USB-C, un port Surface Connect et une prise casque classique. Et vous pouvez compter sur une autonomie de 15h de travail avec une seule charge.