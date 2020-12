Cyber Monday : le smartphone Oppo Reno 2 256 Go à moins de 300€ chez Darty

Le OPPO Reno 2 se distingue par son écran à plusieurs égards. Tout d'abord, il repose sur la technologie AMOLED permettant de profiter d'un meilleur contraste et de noirs plus profonds. Il affiche une définition FHD+ de 2400 x 1080 pixels. Et grâce au capteur photo

frontal "aileron de requin" logé dans la tranche supérieure, on profite d'une grande dalle sans bords, encoche ni poinçon, qui abrite aussi un lecteur d'empreintes.

Le SoC Snapdragon 730G est une très bonne puce milieu de gamme. Elle est accompagnée de 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage. Des capacités de mémoire élevées pour un mobile à ce tarif. L'autonomie est confiée à une batterie de 4000 mAh supportant une puissance de charge 20W.

Avec ses quatre capteurs photo, le Reno 2 offre une expérience riche en la matière, avec bon nombre de modes et fonctionnalités et une bonne qualité des rendus. Mention spéciale au module principal de 48 MP avec stabilisation optique ainsi qu'au téléobjectif autorisant un zoom optique 2x.