Black Friday : Le smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro au meilleur prix jamais vu

Nous sommes chez Rakuten pour ce bon plan. Une fois l'achat effectué, vous recevrez une remise de 20€ via le Club Rakuten. Ce montant sera utilisable sur un prochain panier. Pensez à utiliser le code qui va suivre pour activer la réduction de -15€ : RAKUTEN15. Le produit vous sera livré gratuitement à domicile sous huit à neuf jours ouvrés. Vous pouvez payer en quatre ou cinq fois selon vos préférences. Enfin, la garantie de base est valable pendant deux ans.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro est équipé d'un écran LCD de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels. Cette dalle est parfaitement contrastée. Au sein des caractéristiques techniques, nous retrouvons un processeur Snapdragon 720 G avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD).

Globalement, les performances sont très correctes surtout étant donné le positionnement tarifaire de ce smartphone. Toutes les applications se lanceront sans le moindre ralentissement et les jeux tourneront avec une fluidité exemplaire.